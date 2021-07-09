Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На Херсонщине погибли более 200 краснокнижных журавлей, будут судить агронома

На Херсонщине погибли более 200 краснокнижных журавлей, будут судить агронома

В Херсоне будут судить мужчину, по вине которого на полях вблизи заповедника Аскания Нова погибло более 200 краснокнижных журавлей.

В течение целой зимы агроном допускал грубое нарушение правил, связанных с борьбой с вредителями на полях.

Вместо того, чтобы раскладывать ядовитые пестициды в норы грызунов, мужчина самовольно разбрасывал яд на почвы полей вблизи заповедника.

217 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины, умерли после поедания пшеничного зерна, обработанного пестицидами.

Установлено, что этим самым агроном нанес материальный ущерб государству на сумму 3 млн 270 тыс. гривен.

В ближайшее время по делу начнутся судебные слушания. За содеянное мужчине грозит наказание в виде условного срока до двух лет, штрафа или общественных работ.

Читайте
Стала известна причина гибели журавлей в Аскании Новой

Источник: Херсонская областная прокуратура

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка