Движение перекрыто в обоих направлениях: на трассе М-03 произошла авария

Вечером, 9 июля, движение на 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский было заблокировано в обоих направлениях из-за серьезного ДТП.

По данным Патрульной полиции Украины, на отрезке дороги между Лубнами и Пирятином в Полтавской области бензовоз, следовавший в сторону Киева, врезался в отбойник.

В результате происшествия на проезжую часть разлилось топливо. Правоохранители перекрыли движение в обоих направлениях, из-за чего образовалась пробка.

— На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива, – сообщили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Украины