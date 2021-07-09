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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Движение перекрыто в обоих направлениях: на трассе М-03 произошла авария

дтп

Вечером, 9 июля, движение на 171 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский было заблокировано в обоих направлениях из-за серьезного ДТП.

По данным Патрульной полиции Украины, на отрезке дороги между Лубнами и Пирятином в Полтавской области бензовоз, следовавший в сторону Киева, врезался в отбойник.

В результате происшествия на проезжую часть разлилось топливо. Правоохранители перекрыли движение в обоих направлениях, из-за чего образовалась пробка.

— На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива, – сообщили в полиции.

Фото: Патрульная полиция Украины

Источник: Патрульная полиция

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