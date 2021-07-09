Суд Голосеевского района Киева арестовал на 60 суток 38-летнего Ивана Мартынюка, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских лиц в своем доме из охотничьего ружья.

Решение о заключении голосеевского стрелка под стражу судья вынесла после двухчасового совещания. Судебное заседание проходило в открытом режиме, с представителями СМИ в зале.

На заседании обвиняемый Иван Мартынюк уверял, что предупредил правоохранителей о наличии у него оружия и готовности открыть огонь перед тем, как осуществить выстрелы.

По словам обвиняемого, ни один из полицейских не показал ему своего удостоверения, не предоставил решение суда и не позволил дождаться адвокатов.

В квартире в тот момент находилась гражданская жена мужчины и это, уверяет стрелок, заставило его защищаться.

Иван Мартынюк рассказал, что решился начать стрельбу, когда понял, что бронированные двери его квартиры начали спиливать болгаркой.

Стрельба в Киеве

Утром 7 июня в одной из многоэтажек на Голосеевском проспекте 38-летний мужчина закрылся в квартире и ранил из ружья милиционера и двух гражданских лиц.

Полицейский, в которого попал обвиняемый получил серьезное ранение левой руки, которое раздробило кости кисти. Еще двое раненых получили травмы головы, шеи, грудной клетки, живота и правого плеча.

Затем мужчина поджег собственное жилье, но правоохранителям удалось попасть внутрь и задержать хозяина.

Родственники задержанного рассказали, что в тот день в квартиру пришла исполнительная служба с целью отобрать жилье, которое, по их словам, продали незаконно.