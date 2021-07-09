В Одесской области нашли почти 2 млн погибших божьих коровок (ФОТО)

В Национальном природном парке Тузловские лиманы, что в Одесской области, нашли почти 2 млн погибших божьих коровок.

Сотрудник заповедника Иван Русев уточнил, что солнышко (или божья коровка семиточечная) – это самый распространенный вид семейства божьих коровок (Coccinellidae), который с древнейших времен исследований проживал на территории Украины.

Почти 2 млн божьих коровок после длительного перелета через лиманы поселились в камыше, на песчаной пересыпи, на лугах и степных участках парка.

— Они мигрировали через лиманы в поисках тлей – основной пищи божьих коровок. После шквальных ураганов и ливней на побережье Тузловских лиманов насчитано почти 2 млн этих погибших ярко окрашенных Жуков. Им не повезло, — написал ученый.

Научный сотрудник природного парка уточнил, что взрослое солнышко при жизни съедает примерно несколько тысяч тлей.

Погибшие жуки становятся пищей для других животных, в частности, для бокоплавов, которых очень много в соленых лиманах.

Фото: Ivan Rusev