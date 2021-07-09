Открыли шкаф дедушки: в Ровенской области осудили мужчину, убившего двух внуков

На Ровенщине осудили 61-летнего мужчину, по вине которого трагически погибли двое детей — 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Инцидент произошел два года назад, летом 2019 года. Семья проживала в поселке Смыга Дубенского района.

К мужчине в гости пришли внуки: оставив их наедине, он пошел заниматься своими делами.

Брат и сестра тем временем, осматривая дом, открыли металлический шкаф дедушки. Там они увидели странное устройство с крышкой: когда дети решили ее поднять, произошел мощный взрыв.

В результате полученных травм мальчик и девочка погибли на месте.

Что решил суд

Следствие установило, что в своем доме подсудимый хранил четыре собственноручно изготовленных взрывных устройства: они срабатывали при открытии крышек корпусов.

Чтобы никто не смог достать взрывчатку, мужчина предусмотрительно подписал металлические шкафчики “золотые монеты” и «”серебряные монеты”.

На суде дедушка погибших детей уверял, что не желал смерти своим внукам.

Приговором Ровенского городского суда ему присудили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Источник: Ровенская областная прокуратура