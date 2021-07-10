Приставал к девушке: на Ровненщине мужчина из ревности зарезал товарища

В поселке Рафаловка, что в Ровненской области, ревнивый мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал знакомого, который приставал к его девушке.

В дом, где проживал Виталий Кирилюк и его девушка по имени Надежда, пришел их общий знакомый, в компании которого те стали распивать алкогольные напитки.

Спустя какое-то время хозяин дома вышел, а когда вернулся – застал своего товарища, пристававшего к его сожительнице. Увидев такую сцену, Кирилюк взял из дома кухонный нож и позвал погибшего на улицу, где нанес ему два удара в живот, а затем перерезал горло.

Жертва скончалась от потери крови всего в течение нескольких минут, тогда как Надежда сделала вид, что ничего не видела.

При этом соседи пары осуждают их образ жизни. Они также выразили мнение, что подобная трагедия должна была рано или поздно произойти.

Преступники не стали сообщать в полицию о содеянном. Уже утром тело убитого обнаружила его племянница, которая и вызвала правоохранителей.

Убийцу удалось задержать по месту жительства – он даже не пытался скрыться и сразу же во всем сознался следователям.

— Я виноват, очень жалею о содеянном. Но хочу добавить: такие люди, как тот, кого я лишил жизни, не заслуживают ходить по земле. Он приставал к женщине, лапал, еще бы чуть-чуть и изнасиловал, — сказал Кирилюк.

Обвиняемый просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако следователь выступил против этого, поскольку подозреваемого больше ничего не держит в Рафаловке.

В результате суд принял решение отправить Кирилюка в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по факту нарушения ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.