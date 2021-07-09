9 июля в Одессе на одном из пляжей утонул 51-летний мужчина. Недавно он развелся с женой и был в расстроенных чувствах.

Трагедия произошла на одесском пляже Аркадия. Тело мужчины обнаружили справа от ротонды за траверсом, в воде, месте, не предназначенном для купания.

Спасатели, обнаружив мужчину без сознания в воде, пытались его реанимировать в течение 30 минут до приезда скорой, однако безуспешно.

Медики, после приезда на место инцидента, констатировали смерть мужчины примерно в 13.20.

В ходе опроса свидетелей правоохранители выяснили, что потерпевший на этот момент был пьян.

Также полицейские установили, что он развелся с женой, был расстроен и поэтому, вероятно, покончил с собой.

Источник: Vgorode