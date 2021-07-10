Ударило током на цистерне грузового поезда: во Львове девушка получила 70% ожогов

Во Львове, на станции Пидзамче 26-летнюю женщину ударило током. Отмечают, что она делала селфи на цистерне грузового поезда.

Женщину госпитализировали с тяжелыми ожогами.

— Она была на цистерне грузового поезда. Женщину госпитализировали с тяжелыми ожогами, — заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

— На железнодорожных путях Пидзамче (около ул. Ковельская) произошел несчастный случай с женщиной 26 лет, которая по словам свидетелей, желая сделать селфи, вылезла на цистерну поезда и ее ударило током. Отмечают, что девушка жива, 70% ожогов, — сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Однако свидетель происшествия и волонтер Богдан Шведт, который организовывал помощь девушке, сказал что она селфи не делала.

— Человек, который был рядом с ней мне говорил, что девушка не делала селфи. Почему она была там, не знаю. Я к помощи присоединился, когда ее уже госпитализировали, — рассказал он в комментарии Тvoemisto.tv.

Источник: Тvoemisto.tv