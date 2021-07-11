На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми

На Гостомельской трассе под Киевом сегодня, 11 июля, утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами.

Пострадали 8 человек. Погибших нет.

— Серьезное ДТП в Киеве на Гостомельской трассе: перевернулась маршрутка с людьми, на месте работают спасатели и несколько скорых, — передает dtp.kiev.ua.

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У одного мужчины уже диагностирован перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницу города Буча.

Маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из Песковки Киевской области.

По словам очевидцев, ДТП на Гостомельской трассе произошло потому, что по дороге в столицу не поделили полосу маршрутка Mercedes-Benz на зимней резине и автомобиль Hyundai.

После столкновения маршрутка с людьми перевернулась на правый борт.

На место ДТП сразу прибыли все экстренные службы района.

Источник: dtp.kiev.ua