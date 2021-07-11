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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Во Франции умер украинский журналист Андрей Лавренюк

Во Франции умер украинский журналист Андрей Лавренюк

Во французском Страсбурге умер украинский корреспондент-международник Андрей Лавренюк.

Журналист работал в информагентстве Укринформ. Причины смерти не сообщают.

— Только друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента украинского национального информационного агентства Укринформ, моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка, — написал в Facebook коллега Лавренюка, журналист Роман Сущенко.

Андрей Лавренюк работал в Укринформе с 2011 года, был корреспондентом в Брюсселе и Страсбурге.

Лавренюк работал в военных СМИ.

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С 2008 по 2011 годы Лавренюк был корреспондентом агентства Униан и офицером пресс-службы Минобороны.

Фото: Укрінформ

Источник: Укринформ

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