Аварийная бригада Киевтеплоэнерго в течение часа локализовала повреждения теплосети под мостом Патона.

Фотографиями и видео воды, которая фонтанировала из трубы под мостом, начали активно делиться пользователи соцсетей.

Разрушение обнаружили 11 июля в 18.30 во время гидравлических испытаний.

Ремонт поврежденного участка под мостом будут выполнять верхолазы. Сейчас идет подготовка к работам.

Как отмечают в предприятии, теплосеть под мостом Патона после испытаний и ремонтных работ в прошлом году, проработала без повреждений всю зиму.

Магистральный трубопровод был построен в 1962 году (59 лет назад). Он обеспечивает поставку тепла до около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Источник: Киевтеплоэнерго

Фото: Елена Шандренко