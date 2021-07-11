Аварийная бригада Киевтеплоэнерго в течение часа локализовала повреждения теплосети под мостом Патона.
Фотографиями и видео воды, которая фонтанировала из трубы под мостом, начали активно делиться пользователи соцсетей.
Разрушение обнаружили 11 июля в 18.30 во время гидравлических испытаний.
Ремонт поврежденного участка под мостом будут выполнять верхолазы. Сейчас идет подготовка к работам.
Как отмечают в предприятии, теплосеть под мостом Патона после испытаний и ремонтных работ в прошлом году, проработала без повреждений всю зиму.
Магистральный трубопровод был построен в 1962 году (59 лет назад). Он обеспечивает поставку тепла до около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Источник: Киевтеплоэнерго
Фото: Елена Шандренко