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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Киеве прорвало трубу под мостом Патона

Міст Патона_аварія

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго в течение часа локализовала повреждения теплосети под мостом Патона.

Фотографиями и видео воды, которая фонтанировала из трубы под мостом, начали активно делиться пользователи соцсетей.

Разрушение обнаружили 11 июля в 18.30 во время гидравлических испытаний.

Ремонт поврежденного участка под мостом будут выполнять верхолазы. Сейчас идет подготовка к работам.

Как отмечают в предприятии, теплосеть под мостом Патона после испытаний и ремонтных работ в прошлом году, проработала без повреждений всю зиму.

Магистральный трубопровод был построен в 1962 году (59 лет назад). Он обеспечивает поставку тепла до около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Источник: Киевтеплоэнерго

Фото: Елена Шандренко

Фото: Dreamstime

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