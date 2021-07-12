Был похож на крошечную мумию: в Новомосковске от голода умер младенец

В Новомосковске умер младенец, которому не исполнилось и месяца. За 28 дней жизни мальчик потерял полкилограмма и умер от обезвоживания.

Мать рассказала, что сын Назарчик родился 15 июня и на момент выписки весил 2 килограмма 700 граммов. Никаких патологий у него не было.

— Я его кормила молоком, купала. Пришла к нам семейный врач, сказала, что ребеночек теряет вес, сказала поехать взвеситься.

В больнице мальчика осмотрела медсестра: увидев на весах критическую цифру 2 килограмма 200 граммов, она вколола инъекцию дексаметазона, однако позже младенца направили в реанимацию.

Медиков мать Ирина уверяла, что полкилограмма ее сын потерял за сутки.

— Конечно, за сутки такого не могло произойти. Ребенок почти не дышал — был не в сознании, с признаками крайне тяжелой степени обезвоживания и белково-энергетической недостаточности, — рассказали в больнице.

По словам медиков, мальчик просто умирал от голода и на момент осмотра был похож на высохшую мумию. Несмотря на попытки спасти Назарчика, ребенок скончался в больнице на следующее утро.

Правоохранители проводят следствие с предварительной квалификацией Естественная смерть, но ее могут изменить после результатов судмедэкспертизы.