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Абрамова Юлія |

Немедленно остановить: Ткаченко отреагировал на демонтаж здания Квіти України

Квіти України

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания Квіти України в Киеве необходимо остановить.

По словам Ткаченко, пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений — начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным.

— Остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты, — заявил министр.

Он обратился и к мэру Киева Виталию Кличко, напомнив, что объект находится в историческом ареале столицы.

— Призываю столичные власти тщательнее подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а не раздавать их с высотностью, которая абсолютно портит город, — написал Ткаченко.

Он также добавил, что не удивляется тому, что представитель застройщика Алексей Пышный активно выступает против внесения изменений в законодательство, которые противодействуют хаотичной застройке.

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Сегодня, 12 июля, в 16.00 разрушение здания Цветы Украины приостановили. Вблизи объекта дежурят охранники и полицейские.

Источник: Ткаченко/Facebook

Фото: Дмитрий Гурин/Facebook

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