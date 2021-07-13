Немедленно остановить: Ткаченко отреагировал на демонтаж здания Квіти України

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что демонтаж здания Квіти України в Киеве необходимо остановить.

По словам Ткаченко, пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений — начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным.

— Остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты, — заявил министр.

Он обратился и к мэру Киева Виталию Кличко, напомнив, что объект находится в историческом ареале столицы.

— Призываю столичные власти тщательнее подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а не раздавать их с высотностью, которая абсолютно портит город, — написал Ткаченко.

Он также добавил, что не удивляется тому, что представитель застройщика Алексей Пышный активно выступает против внесения изменений в законодательство, которые противодействуют хаотичной застройке.

Читайте В Киеве сносят фасад исторического здания Квіти України

Сегодня, 12 июля, в 16.00 разрушение здания Цветы Украины приостановили. Вблизи объекта дежурят охранники и полицейские.

Источник: Ткаченко/Facebook

Фото: Дмитрий Гурин/Facebook