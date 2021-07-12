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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Пока тот спал: во Львове футбольный тренер развратил 11-летнего мальчика

футбольний тренер

В Киеве суд объявил приговор футбольному тренеру, который развратил 11-летнего мальчика. 42-летний мужчина в декабре 2015 года повез детскую команду на турнир во Львов.

Ночью злоумышленник зашел в комнату, где отдыхали мальчики, подошел к одному из них, снял одежду и совершил развратные действия в отношении 11-летнего ребенка.

Задержали тренера в январе 2016 года. После этого правоохранители провели ряд экспертиз с пострадавшим, 42-летним тренером и свидетелем.

Досудебное расследование подтвердило вину мужчины. 12 июля 2021 года суд признал его виновным в развращении несовершеннолетнего по ч. 2 ст. 156 УК Украины. Подозреваемого забрали под стражу сразу из зала суда.

Теперь он проведет в тюрьме семь лет.

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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Depositphotos

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