На момент ДТП в Ревном Бориспольского района в легковом автомобиле Volkswagen Golf находилось 16 человек.

Медики и спасатели, прибывшие на место аварии, были поражены: в салоне авто ехали девять взрослых, а семерых своих детей они упаковали в багажник.

Сейчас известно, что одна из пострадавших женщин, а также 14-летняя девочка находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

— Женщина прооперирована, у нее была удалена субдоральна гематома. Девочка в тяжелом состоянии. Закрытая черепно-мозговая травма, травматический шок и ушиб конечностей, — рассказали в больнице.

Спасти 33-летнего водителя медики не смогли, погиб и его 7-летний сын: в момент столкновения он вылетел из машины на асфальт.

Выяснилось, что в ДТП пострадало две семьи, которые долгое время дружат и живут по соседству. Вместе они возвращались домой с отдыха на местном озере, где праздновали день рождения.

— Он был трезвым. Это все из-за перегрузки машины. На резком повороте он просто потерял контроль, — рассказала подруга семьи водителя.

Сегодня, 12 июля, в родном селе попрощались с погибшим мальчиком, а вот за жизнь пострадавшей школьницы медикам еще придется побороться.

В ближайшее время девочку переведут в столичную больницу, поскольку планируется еще одна сложная операция.