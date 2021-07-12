В Харькове умер 3-месячный младенец из села Петрополье Лозовского района. Врачи подозревают отравление детской смесью.
Медики пытались спасти ребенка в реанимации областной больницы, однако пришлось констатировать смерть.
— Как оказалось, ребенок не был зарегистрирован, мать не обращалась к врачу в течение беременности, — рассказала советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник.
Она добавила, что окончательную причину смерти младенца покажет вскрытие и предположила отравление разведенной детской смесью
В семье, где произошла трагедия, воспитывают еще двоих детей — 7 и 11 лет. Отмечают, что семья малообеспеченная.
В связи с инцидентом в Лозовской общине будут тщательно проверять всех беременных женщин и рожениц.
Спасенный младенец во Львове
Во Львовскую больницу Охматдет попал одномесячный малыш с ранами во рту.
Сперва врачи подозревали дифтерию, но это оказался химический ожог от зеленки. По словам мамы, местный педиатр советовала лечить молочницу во рту малыша с помощью пустышки с зеленкой.
Вместо рта у месячного крохи была одна сплошная рана. По словам медиков, ребенок даже плакать не могл, настолько ему было больно.
Источник: Анна Скрипник/Facebook