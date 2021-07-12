В Полтаве мертвый мужчина ожил в суде и теперь должен вернуть соцвыплаты за 10 лет

В Полтаве 45-летний мужчина получил решение суда о собственной смерти. Официального признания смерти добилась жена, которую он бросил.

Анатолий Маковский ушел из семьи еще в 2007 году: через три года Шишацкий райсуд Полтавщины по заявлению жены объявил его мертвым. В качестве свидетелей на судебном заседании были ее мать и сын.

Все это время мужчина не догадывался о поступке жены, поскольку работал неофициально.

Когда предложили новую работу и понадобился идентификационный код — Анатолий наконец узнал, что по документам он мертв.

— Судья должен был объявить меня в розыск, как пропавшего без вести. Нужно было обратиться в правоохранительные органы, а сейчас они все меня виновным сделали, — рассказал мужчина журналистам.

По словам судьи, который рассматривал дело Анатолия, для того, чтобы объявить человека умершим, достаточно свидетелей и трех лет отсутствия.

Финансовый вопрос

После признания мужа мертвым его жена все эти годы не только хранила его свидетельство о смерти, но и получала государственные выплаты по потере кормильца.

Как рассказала Юлия Маковская, когда отец ее сына ушел из семьи, он резко оборвал всякую связь и никак не помогал в воспитании ребенка.

Однако по закону, все полученные выплаты необходимо вернуть государству. Согласно решению суда, это требование касается не жены, а мужа.

Более того, Анатолий и Юлия снова встретятся в суде: после того, как его признают не умершим, их брак будет автоматически возобновлен.