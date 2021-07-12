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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Приглашал в гости: под Винницей задержали мужчину за развращения несовершеннолетних

Зловмисник з Вінниччини

В Винницкой области 59-летнему мужчине грозит до восьми лет заключения. Его подозревают в развращении несовершеннолетних детей.

По данным следствия, мужчина, проживающий в Тульчинском районе, пригласил в свой дом двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет.

После того, как они к нему пришли, злоумышленник совершил в отношении них развратные действия сексуального характера.

Старший подросток снял действия подозреваемого на телефон и рассказал о том, что произошло, матери.

В свою очередь 45-летняя женщина сообщила о развращении ее сына в полицию.

11 июля правоохранители выехали на место происшествия и задержали подозреваемого в его же доме.

Во время следствия у нападающего изъяли мобильные телефоны, флэш-накопители, детскую одежду и другие вещественные доказательства.

Сейчас злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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