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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Массовое отравление на заводе в Хмельницком: полиция начала расследование

отруєння

На одном из заводов города Хмельницкий произошло массовое отравление сотрудников.

Сразу несколько человек пожаловались на головокружение и сильные головные боли.

На место происшествия была вызвана полиция и медики, которые осмотрели потерпевших и диагностировали у них повышенную температуру, ожоги слизистой оболочки рта и глаз, а также повышенное давление.

При этом руководство предприятия увидев журналистов отдало распоряжение собрать персонал в отдаленном помещении, чтобы те не смогли пообщаться со СМИ. Представители работодателей от комментариев отказались.

Немногословной была и медработница предприятия, которая сообщила, что при первых признаках массового отравления вызвала Скорую помощь.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказывали пострадавшим помощь прямо на территории завода.

— Мы осмотрели трех человек и оказали им медицинскую помощь. У них диагностировано высокое давление, высокая частота сердечных сокращений, головокружение и сухость во рту. По нашему мнению – это отравление, все же завод, — сказала врач скорой помощи Анна Маркова.

За медицинской помощью обратились более десятка работников, четверых женщин забрали в Хмельницкую городскую больницу.

Позже их отпустили домой, поскольку пострадавшие отказались от госпитализации. При этом не на камеру они рассказали, что принять такое решение им посоветовало руководство под угрозой увольнения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.271 (Нарушение законодательства об охране труда) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкого Людмила Берестовская.

Фото: Depositphotos

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