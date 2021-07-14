Массовое отравление на заводе в Хмельницком: полиция начала расследование

На одном из заводов города Хмельницкий произошло массовое отравление сотрудников.

Сразу несколько человек пожаловались на головокружение и сильные головные боли.

На место происшествия была вызвана полиция и медики, которые осмотрели потерпевших и диагностировали у них повышенную температуру, ожоги слизистой оболочки рта и глаз, а также повышенное давление.

При этом руководство предприятия увидев журналистов отдало распоряжение собрать персонал в отдаленном помещении, чтобы те не смогли пообщаться со СМИ. Представители работодателей от комментариев отказались.

Немногословной была и медработница предприятия, которая сообщила, что при первых признаках массового отравления вызвала Скорую помощь.

Медики, прибывшие на место происшествия, оказывали пострадавшим помощь прямо на территории завода.

— Мы осмотрели трех человек и оказали им медицинскую помощь. У них диагностировано высокое давление, высокая частота сердечных сокращений, головокружение и сухость во рту. По нашему мнению – это отравление, все же завод, — сказала врач скорой помощи Анна Маркова.

За медицинской помощью обратились более десятка работников, четверых женщин забрали в Хмельницкую городскую больницу.

Позже их отпустили домой, поскольку пострадавшие отказались от госпитализации. При этом не на камеру они рассказали, что принять такое решение им посоветовало руководство под угрозой увольнения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.271 (Нарушение законодательства об охране труда) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет, рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкого Людмила Берестовская.