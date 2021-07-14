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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Под Одессой на кавказской свадьбе начали стрелять, введен план Перехват

Под Одессой на кавказской свадьбе начали стрелять, введен план Перехват

Под Одессой в среду, 14 июля, на праздновании кавказской свадьбы произошла стрельба. Полиция ввела в действие операцию Перехват.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Фонтанка Одесского района.

— О том, что у торгового центра неизвестные на автомобиле стреляют в воздух, полицейским стало известно из сети интернет. Сейчас на место выехала следственно-оперативная группа, — сообщили в полиции.

По основной версии, инцидент произошел на праздновании свадьбы выходцами из Чечни.

— Обычаи обычаями, но это откровенное и наглое поведение нарушает закон и подвергает опасности окружающих, — рассказали в полиции.

Сведения по факту инцидента внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Обстоятельства происшествия и причастные лица еще устанавливаются.

Информации о раненых нет.

Как сообщают очевидцы, в один из ресторанов Фонтанки, где сегодня празднуют свадьбу, пришли правоохранители. Судя по видео, они начали задерживать некоторых из присутствующих гостей. Также слышны выстрелы.

По данным полиции, личности стрелявших уже установлены.

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Источники: Нацполиция, Интерфакс-Украина

Фото: Нацполиция

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