Ранение девятилетнего мальчика военным в Новоград-Волынском Житомирской области было несчастным случаем. Об этом съемочной группе Чрезвычайных новостей сообщила бабушка пострадавшего Жанна Никитчина.

Женщина говорит: товарищ зятя, которого задержали после чрезвычайного происшествия, не давал ребенку оружие, даже снял предохранитель.

– Знаете, у мужчин есть такое детское хвастовство. Возможно, он хотел понравиться детям. Дядя Саша хотел показать, как нужно забирать пистолет. Он наклонился к Дане, а случилось так, что выстрелил. Это был просто несчастный случай, – говорит Жанна Никитчина.

Брат-близнец пострадавшего – девятилетний Марк – собственными глазами видел, как в Даниила попала пуля.

Матери мальчиков в день трагедии дома не было, потому что отдыхала с двумя другими детьми в Турции.

Отец Даниила сперва утверждал, что сына ранили неизвестные на берегу реки Случ.

Мальчика в больницу привез на автомобиле 43-летний владелец оружия. Как стало известно, мужчина является сотрудником главного управления разведки Министерства обороны. В Новоград-Волынский приехал из Киева якобы к родственникам, но переночевать решил у давнего знакомого.

Военному сообщили о подозрении в умышленном тяжелом травмировании ребенка. Если вину мужчины докажут, ему грозит по меньшей мере пять лет лишения свободы.

Отца раненого мальчика полиция проверяет на причастность к торговле оружием. Официально мужчина нигде не работает, имеет судимость.

В автомобиле его товарища из столицы правоохранители обнаружили два автомата Калашникова, пистолет Форт-17, около 100 боеприпасов, среди которых гранаты и мины.

Девятилетнего Данила прооперировали в Новограде-Волынском и 13 июля вертолетом доставили в Охматдет в Киеве.

У ребенка повреждены органы брюшной полости и позвоночник. Сейчас он в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.