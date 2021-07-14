ДТП в Киеве — мужчина сбил насмерть женщину на мопеде

В Киеве на улице Бударина в среду, 14 июля, произошла смертельная авария — пьяный водитель легкового авто столкнулся с мопедом. В результате погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

— Водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с двумя транспортными средствами. В результате женщина, управлявшая мопедом, от полученных травм погибла на месте. По факту происшествия начато уголовное производство, — сообщили правоохранители.

Так, водитель иномарки Honda столкнулся с мопедом, который двигался впереди и от удара въехал в грузовую машину. 44-летнюю женщину, которая управляла мопедом, зажало между двумя авто. От полученных травм она погибла на месте.

Зажало между авто: в Киеве пьяный водитель устроил ДТП, в котором погибла женщина / 3 фотографии

После проверки оказалось, что водитель Honda имел в крови 2,59 промилле алкоголя, что превышает норму. Открыто производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Виновнику ДТП грозит от пяти до 10 лет тюрьмы. Устанавливаются причины и механизм аварии.