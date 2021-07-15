Добивали ногами: в Италии украинка поиздевалась над 87-летней бабушкой, за которой ухаживала

В итальянском городе Падуя полиция задержала 52-летнюю украинку, ухаживающую за пенсионеркой.

Находясь в алкогольном опьянении, она избила 87-летнюю женщину ногами и руками. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел 10 июля. Накануне между двумя женщинами произошел бытовой конфликт.

Итальянские медики, которые осмотрели пострадавшую пенсионерку, заверили, что это могло быть не первое избиение.

Известно, что во время задержания украинка сопротивлялась и несколько раз ударила полицейского.

Какой была причина избиения и издевалась ли она над бабушкой и раньше, будет устанавливать следствие.

Источник: Pavoda Oggi