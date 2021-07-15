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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Костянтин Жеваго

Народный депутат III-VIII созывов Верховной Рады Украины Константин Жеваго объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Еще в сентябре 2019 года ему было объявлено о подозрении по факту растраты $113 млн, принадлежавших вкладчикам банка Финансы и Кредит, владельцем которого являлся Жеваго.

Экс-нардеп открыл кредитные линии в иностранных банках, по которым поручителями стали его же предприятия.

Затем его компании не выполнили собственные обязательства, после чего залоговое имущество поручителя было списано, в частности это решение коснулось $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный Финансы и Кредит был признан неплатежеспособным.

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Источник: ГБР

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