Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Народный депутат III-VIII созывов Верховной Рады Украины Константин Жеваго объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Еще в сентябре 2019 года ему было объявлено о подозрении по факту растраты $113 млн, принадлежавших вкладчикам банка Финансы и Кредит, владельцем которого являлся Жеваго.

Экс-нардеп открыл кредитные линии в иностранных банках, по которым поручителями стали его же предприятия.

Затем его компании не выполнили собственные обязательства, после чего залоговое имущество поручителя было списано, в частности это решение коснулось $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный Финансы и Кредит был признан неплатежеспособным.