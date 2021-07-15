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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Масштабный пожар в Харькове: 70 спасателей тушили огонь на складе с древесиной

Масштабный пожар в Харькове: 70 спасателей тушили огонь на складе с древесиной

Ночью 15 июля на частном складе с древесиной в Харькове вспыхнул пожар. Причину возгорания установят в ближайшее время.

Сообщение о пожаре на улице Киргизской поступило около 3.00 ночи.

Огонь за короткое время охватил здание склада и до приезда спасателей успел распространиться на 750 м кв.

Известно, что уцелела электроподстанция на территории склада, два грузовых вагона с сырьем и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

На месте пожара в Харькове работали 70 пожарников: они спасли жизнь 63-летнего оператора электроподстанции.

Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)
Масштабный пожар в Харькове: 70 спасателей тушили огонь на складе с древесиной / 6 фотографий

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