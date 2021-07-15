Пожар в Харькове: горел большой склад с древесиной (ВИДЕО)

Ночью 15 июля на частном складе с древесиной в Харькове вспыхнул пожар. Причину возгорания установят в ближайшее время.

Сообщение о пожаре на улице Киргизской поступило около 3.00 ночи.

Огонь за короткое время охватил здание склада и до приезда спасателей успел распространиться на 750 м кв.

Известно, что уцелела электроподстанция на территории склада, два грузовых вагона с сырьем и легковой автомобиль ВАЗ 2109.

На месте пожара в Харькове работали 70 пожарников: они спасли жизнь 63-летнего оператора электроподстанции.