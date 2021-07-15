В Черкасской области во время ремонта канализации умерли двое мужчин

Двое жителей Черкасской области погибли при выполнении ремонтных работ в канализационном коллекторе.

Инцидент произошел в городе Монастырище Уманского района, сообщает пресс-центр местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мужчины потеряли сознание в одном из колодцев на улице Соборной.

На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось поднять потерпевших с четырехметровой глубины.

Медики провели им реанимационные мероприятия, однако те оказались безуспешными и мужчины скончались еще до прибытия в медучреждение.