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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Черкасской области во время ремонта канализации умерли двое мужчин

Каналізація

Двое жителей Черкасской области погибли при выполнении ремонтных работ в канализационном коллекторе.

Инцидент произошел в городе Монастырище Уманского района, сообщает пресс-центр местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мужчины потеряли сознание в одном из колодцев на улице Соборной.

На место происшествия прибыли спасатели, которым удалось поднять потерпевших с четырехметровой глубины.

Медики провели им реанимационные мероприятия, однако те оказались безуспешными и мужчины скончались еще до прибытия в медучреждение.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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