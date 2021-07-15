Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Шестеро погибших и двое пропавших без вести: в Турции сошли селевые потоки

Зсув ґрунту у Миколаєві

В результате схождения селевых потоков после проливных дождей на северо-востоке Турции погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще как минимум двое местных жителей пропали без вести, сообщают местные СМИ.

По данным спасателей, в провинции Ризе обрушились несколько домов. Кроме того, оползни уничтожили сразу несколько чайных плантаций.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджи также сообщил, что один из жителей провинции был госпитализирован. Более ста человек были эвакуированы из их домов.

Кроме того, дожди сделали невозможным сообщение с десятками сел, которые в свою очередь, остались без электричества.

Читайте
Возможны селевые потоки и оползни: непогода в Карпатах

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка