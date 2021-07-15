Шестеро погибших и двое пропавших без вести: в Турции сошли селевые потоки

В результате схождения селевых потоков после проливных дождей на северо-востоке Турции погибли по меньшей мере шесть человек.

Еще как минимум двое местных жителей пропали без вести, сообщают местные СМИ.

По данным спасателей, в провинции Ризе обрушились несколько домов. Кроме того, оползни уничтожили сразу несколько чайных плантаций.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджи также сообщил, что один из жителей провинции был госпитализирован. Более ста человек были эвакуированы из их домов.

Кроме того, дожди сделали невозможным сообщение с десятками сел, которые в свою очередь, остались без электричества.