Семейная драма: на Виннитчине женщина обвиняет брата в избиении из-за квартиры

На Виннитчине мужчина якобы избил собственную сестру, чтобы заставить ее покинуть квартиру, в которой они оба прописаны.

У Натальи Терещук диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также множественные ушибы и гематомы тела, лица и конечностей.

Соседи обнаружили женщину на обочине дороги неподалеку от дома. На ее теле было множество повреждений, потому соседи незамедлительно вызвали Скорую помощь.

По версии потерпевшей, брат начал избивать ее еще на крыльце, а когда она побежала в сторону дороги – догнал и начал пинать ногами, после чего якобы угрожал убийством.

Женщину якобы спасли — знакомые, которым та успела позвонить. Они вызвали полицию, однако самостоятельно вмешиваться в конфликт не решились.

— Он подбрасывал ее ногами. Вы понимаете, она не визжала — она выла. Я не вмешалась, потому что он молодой здоровый мужчина, а я — инвалид. Мужа тоже не пустила, потому что он мог бы и усугубить ситуацию, — рассказала соседка.

Кроме того, избиение слышал еще один сосед Алексей Заичко, который живет через два дома. По его словам, он понял, что брат избивает сестру, по голосу, поскольку та очень громко кричала.

Заичко также рассказал, что брат потерпевшей якобы угрожал бросить гранату в его дом в случае, если тот выступит свидетелем.

При этом Сергей Терещук признает, что не единожды ругал свою сестру, однако факт рукоприкладства отрицает.

— Действительно, у нас возник конфликт — я ее толкнул. Она постоянно приходит домой в неадекватном состоянии и цепляется ко мне и к нашей матери, — сказал он.

При этом спорная квартира, в которой с весны проживает Наталья, находится в неухоженном состоянии. Жена ее брата – Оксана Малиновская – рассказывает, что ее муж постоянно просил свою сестру привести жилье в порядок, однако та игнорировала все просьбы.

Их версию также подтверждает и мать, по словам которой дочь ее постоянно избивала, а один раз даже выгнала из дому, заставив прожить в сарае целое лето.

Соседи из ближайших домов также подтверждают версию Сергея – говорят Наталья издевалась не только над матерью, но и над двумя собственными дочерьми.