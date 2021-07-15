В Киеве в метро человек упал на рельсы: движение красной линии остановлено

В киевском метро на перроне Дарница — Левобережная человек попал под поезд. На месте работают специалисты.

Движение красной линии временно изменено. Сейчас поезда курсируют по маршруту Крещатик — Академгородок.

О возобновлении работы в обычном режиме сообщат сразу как это будет возможно.

С поездов на красной линии идет высадка пассажиров. Из-за остановки движения на станциях образовалось большое скопление.

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который переехал его насмерть.

По состоянию на 19.25 движение поездов на красной линии восстановлено.

Недавно, 25 июня, на станции метро Майдан Независимости на рельсы упал пассажир.

28-летний мужчина находился на рельсах между вторым и третьим вагонами поезда. Его подняли на платформу и госпитализирован в тяжелом состоянии.