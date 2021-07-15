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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Киеве за рулем умер водитель троллейбуса

В Киеве за рулем умер водитель троллейбуса

Утром 15 июля в Киеве за рулем умер водитель троллейбуса №18.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой.

Первыми то, что водитель потерял сознание, заметили пассажиры. Они самостоятельно остановили троллейбус, вынесли водителя на улицу и вызвали скорую.

К сожалению, медикам пришлось констатировать смерть мужчины.

— Окончательную причину смерти мы узнаем только после судебно-медицинской экспертизы, — сообщили правоохранители.

Чрезвычайное происшествие квалифицировали по статье 115 (с отметкой внезапная смерть) УК Украины. Имя и возраст водителя троллейбуса не разглашают.

Источник: Нацполиция

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