Утром 15 июля в Киеве за рулем умер водитель троллейбуса №18.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой.
Первыми то, что водитель потерял сознание, заметили пассажиры. Они самостоятельно остановили троллейбус, вынесли водителя на улицу и вызвали скорую.
К сожалению, медикам пришлось констатировать смерть мужчины.
— Окончательную причину смерти мы узнаем только после судебно-медицинской экспертизы, — сообщили правоохранители.
Чрезвычайное происшествие квалифицировали по статье 115 (с отметкой внезапная смерть) УК Украины. Имя и возраст водителя троллейбуса не разглашают.