Утром 15 июля в Киеве за рулем умер водитель троллейбуса №18.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Вышгородской и Мостицкой.

Первыми то, что водитель потерял сознание, заметили пассажиры. Они самостоятельно остановили троллейбус, вынесли водителя на улицу и вызвали скорую.

К сожалению, медикам пришлось констатировать смерть мужчины.

— Окончательную причину смерти мы узнаем только после судебно-медицинской экспертизы, — сообщили правоохранители.

Чрезвычайное происшествие квалифицировали по статье 115 (с отметкой внезапная смерть) УК Украины. Имя и возраст водителя троллейбуса не разглашают.