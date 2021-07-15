В Ужгороде 23-летняя девушка шантажировала детей интимными фото, ей грозит 10 лет тюрьмы

В Ужгороде задержали 23-летнюю девушку, которая зарабатывала деньги за счет детской порнографии в частном Telegram-канале.

Следствие установило, что девушка систематически публиковала интимные фото и видео парней и девушек из Ужгорода, большинству из которых еще не исполнилось 18 лет.

Более того, после публикации она предлагала удалить фотографии за отдельную плату.

Во время разговора с правоохранителями девушка во всем призналась. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 301-1 (Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, сбыт и распространение) УК Украины.

Полиция подала официальную жалобу с целью дальнейшей блокировки Telegram-канала с детской порнографией.

За содеянное 23-летняя девушку могут приговорить к заключению на срок от 7 до 10 лет.