В Киевской области 17-летняя девушка из-за неразделенной любви облила себя бензином и подожгла. Полиция призывает родителей уделять больше внимания подросткам.

В селе Ставки Фастовского района несовершеннолетняя вместе с 24-летним парнем выпивали алкоголь. После этого девушка совершила необдуманный поступок — она облила себя горющей жидкостью и подожгла.

Товарищ несовершеннолетней не растерялся и вылил на девушку ведро воды, таким образом погасив пожар. На парня правоохранители составили админпротокол по статье 180 (Доведение несовершеннолетней до состояния опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протокол влечет за собой наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (от 12 612 до 16 816 грн).

Родителей девушки могут привлечь к ответственности по статье 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

По меньшей мере наказание по этой статье предусматривает предупреждение или штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 210 200 грн).

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Полиция призывает родителей уделять больше внимания своим детям и беречь их.