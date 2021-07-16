16 июля пропал пассажирский самолет АН-28 под российским городом Томск. Предварительно, на борту находились 17 человек, из них — 14 пассажиров и три члена экипажа.

АН-28 следовал по маршруту Кедровый — Томск. Он принадлежал авиакомпании Сибирская легкая авиация.

Пассажирский самолет пропал с экранов радаров под Томском, экипаж не выходил на связь. Зафиксирован сигнал аварийного маяка.

В Сибирском спасательном центре подтвердили исчезновение самолета Ан-28. Велись поисковые работы.

Спустя несколько часов спасатели нашли пропавший под Томском самолет Ан-28. На борту находилось всего 19 пассажиров, из них — двое детей. Все живы.

По данным МЧС, самолет совершил жесткую посадку.

Авиакатастрофа на Камчатке

6 июля на Камчатке (территория РФ) исчез самолет Ан-26. Впоследствии стало известно, что он разбился. Все 22 пассажира, находившиеся на борту, и шесть членов экипажа погибли.

По предварительным данным, во время посадки самолет врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.

В результате чего самолет разорвало на две части, а затем — вспыхнул пожар.