В Украине разоблачили кибер-преступников, которые через фейковою онлайн-биржу обманули людей на более 250 млн грн. Теперь фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленники предлагали людям инвестировать через биржи в криптовалюту минимум 150 тыс. грн. В свою очередь вкладчикам обещали прибыль в размере 7% ежедневно.

Они создали приложение электронной биржи, подобное всемирно известным биржам, где продают криптовалюту.

Также фигуранты имели так называемых амбассадоров, которые привлекали новых инвесторов к мошенническому проекту.

Но когда инвесторы пытались вернуть свои деньги, то организаторы сообщали им, что мол это невозможно, и блокировали.

В общем фигуранты присвоили более четверти миллиарда гривен граждан.

На территории Черкасс и Хмельницкой области правоохранители провели семь обысков в домах фигурантов и в их автомобилях.

У злоумышленников изъяли телефоны, компьютеры, банковские карты, деньги, а также оружие.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.