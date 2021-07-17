Задержали благодаря стаду скота: на Житомирщине арестовали неадекватного водителя

Полицейским удалось задержать неадекватного водителя благодаря стаду скота, которое заблокировало движение транспорта.

Инцидент произошел вечером четверга, 15 июля, в городе Новоград-Волынский.

По данным правоохранителей, мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, стоял возле своего минивэна Mercedes Vito, однако, когда к нему приблизились полицейские – заскочил в машину и попытался скрыться.

Во время погони нарушитель спровоцировал ДТП со служебной машиной полиции, водитель которой смог избежать травмирования патруля благодаря своей выучке.

Происшествие мужчину не остановило, и он попытался скрыться с места происшествия, покинув ОТГ.

Правоохранители передали информацию о нарушителе коллегам Барановского отделения полиции, куда он скрылся.

Именно там путь неадекватному водителю преградило стадо большого рогатого скота, благодаря чему нарушителя удалось задержать.

В его отношении составлены материалы сразу по нескольким статьям КоАП, автомобиль нарушителя был изъят.

Злоумышленником оказался 41-летний житель села Красиловки, в крови которого было выявлено 3,11 промилле алкоголя.

Мужчине был назначен штраф, а также лишение права управлением транспортными средствами сроком на год.