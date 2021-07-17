На границе с Беларусью пьяный дальнобойщик выехал на встречную полосу и сбил шлагбаум в пункте пропуска Выступовичи.

Водитель автоцистерны признался, что употреблял спиртное уже после оформления белорусскими пограничниками. Это привело к ряду админправонарушений.

— Пограничники Житомирского отряда оформили на водителя документы за злостное неповиновение пограничному наряду (ст. 185-10 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП), — сообщили в МВД Украины.

Сотрудники Нацполиции оформили админпроизводство за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества по статье 124, нетрезвое вождение по статье 130, без документов (ст. 126) и мелкое хулиганство (ст. 173).

Водителю грозит от двух месяцев тюрьмы и штраф от семи до десяти необлагаемых минимумов доходов.

Фото: ГПСУ