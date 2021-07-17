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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Львовщине подросток на авто выехал на встречную полосу: два человека погибли

аварія, ДТП

Во Львовской области произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие. 17-летний подросток, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло ночью 17 июля на автодороге Н-02 Львов — Тернополь возле села Подберезцы Львовской области.

По данным полиции, житель села Куровичи 2000 года рождения столкнулся с грузовым автомобилем МАН, которым управлял житель села Банюнин 1965 года рождения.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2105 погибли на месте аварии. Среди них была жительница села Куровичи 2004 года рождения и личность 2000 года рождения.

Также несовершеннолетний водитель получил травмы. Подростка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу Львова. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Фото: Depositphotos

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