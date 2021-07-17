На Львовщине из собственного двора пропала трехлетняя девочка

В селе Потелич Львовской области, которое находится на границе с Польшей, пропала трехлетняя Вероника Семен.

Ребенок играл во дворе собственного дома, однако около 08.00 бабушка обнаружила пропажу внучки, которая, видимо, покинула подворье через дыру в заборе.

Женщина пыталась найти девочку самостоятельно, однако ей это не удалось и ребенка объявили в розыск.

Малышка, рост которой составляет примерно 110 см, была одета в спортивные штаны и клетчатую рубашку красного цвета.

У нее светлые вьющиеся волосы, карие глаза и несколько родимых пятен.