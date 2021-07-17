На Николаевщине мужчина сбил во дворе двухлетнего ребенка

В населенном пункте Александровка Николаевской области 24-летний водитель сбил двухлетнего мальчика.

Инцидент произошел вечером пятницы, 16 июля, на улице Южной, сообщает пресс-служба полиции области.

Мужчина двигался задним ходом на автомобиле ВАЗ-2106 и совершил наезд на малыша, который играл во дворе дома.

Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его обнаружить.

Заведено уголовное дело по факту ч.1 ст.286 (Нарушение ПДД лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Водителю грозит до трех лет лишения свободы.