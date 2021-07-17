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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Не выдержало сердце: бизнесмен на Киевщине умер после разбойного нападения на дом

пограбування, грабіж, злочинець

В селе Русанов, что в Броварском районе Киевской области, ночью трое неизвестных проникли в дом 60-летнего бизнесмена. Хозяина и его жену связали, били и пытали, чтобы они рассказали, где прячут деньги и драгоценности. Бандиты исчезли, прихватив $100 тыс., а избитый мужчина сразу же скончался на руках жены.

Когда погибшего осмотрели медики, стало понятно, что травмы на его теле были не смертельны. У пострадавшего от пережитого стресса остановилось сердце.

По информации врачей, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Семья имеет продуктивной магазин и станцию ​​техобслуживания, поэтому, вероятно, и привлекла внимание грабителей.

Соседи рассказали, что утром после нападения видели, как электрик крутил возле дома пострадавших предпринимателей какие-то провода. Они предполагают, что это бандиты обесточили двор, чтобы не попасть на камеры наблюдения.

 

Полицейские уже проверили Русанов и соседние села, но выйти на след подозреваемых пока не удалось. Им грозит до 15 лет, если поймают.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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