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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Сумщине неизвестные напали на украинских пограничников

На Сумщине неизвестные напали на украинских пограничников

Ночью на украинско-российском участке государственной границы напали на пограничный наряд. Двум пограничникам нанесли телесные повреждения.

Трое неизвестных людей напали на представителей Госпогранслужбы в Сумской области. Злоумышленникам удалось завладеть табельным оружием.

По данным МВД Украины, благодаря совместным действиям с Нацполицией оружие вернули. Однако сейчас правоохранители разыскивают людей, причастных к этому преступлению.

Следователи проводят безотлагательное расследование в рамках уголовного производства по статье 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия) и статье 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Наибольшее наказание по отдельным частям этих статей предусматривает заключение на срок до 15 лет. Сейчас пограничники усиленно охраняют государственную границу Украины.

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Источник: МВД

Фото: МВД

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