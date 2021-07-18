Задымление из-за лесных пожаров: в Якутске произошли сбои в работе аэропорта

В аэропорту российского города Якутск произошли задержки рейсов из-за сильного задымления, вызванного лесными пожарами в регионе.

Об этом администрация воздушного порта сообщила на своей официальной странице в Instagram.

— Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий. Информация о времени выполнения рейсов появится по факту улучшения погодных условий, — сообщили в пресс-службе аеродрома.

Кроме того, из-за лесных пожаров приостановлено движение паромов по реке Лена.

По информации российского МЧС, на территории Якутии зафиксировано 34 природных пожара общей площадью 340 тыс. га.