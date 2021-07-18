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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пропал 13-летний сын: на курорте в Затоке по неизвестным причинам умер украинец

Пропал 13-летний сын: на курорте в Затоке по неизвестным причинам умер украинец

В полицию поступило сообщение о смерти 49-летнего мужчины, который отдыхал вместе со своим сыном в курортном поселке Затока, расположенном в Одесской области.

По предварительным данным, вчера днем ​​турист из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в Черное море.

Однако затем тело путешественника достали из воды, на нем не было внешних признаков насильственной смерти.

13-летний сын, который пошел купаться вместе с мужчиной, исчез. Сейчас правоохранители выясняют местонахождение ребенка.

Тело туриста направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти 49-летнего украинца.

Сейчас полицейские принимают меры относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Убийство) УК Украины с пометкой — несчастный случай.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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