В полицию поступило сообщение о смерти 49-летнего мужчины, который отдыхал вместе со своим сыном в курортном поселке Затока, расположенном в Одесской области.

По предварительным данным, вчера днем ​​турист из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в Черное море.

Однако затем тело путешественника достали из воды, на нем не было внешних признаков насильственной смерти.

13-летний сын, который пошел купаться вместе с мужчиной, исчез. Сейчас правоохранители выясняют местонахождение ребенка.

Тело туриста направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти 49-летнего украинца.

Сейчас полицейские принимают меры относительно внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (Убийство) УК Украины с пометкой — несчастный случай.