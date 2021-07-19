На трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус загорелся на трассе Киев — Одесса.

Как сообщают очевидцы, никто из находившихся в автобусе людей не пострадал.

Пламя вспыхнуло в моторном отсеке маршрутки, после чего произошло сильное задымление салона.

Водитель экстренно высадил пассажиров, а с пожаром удалось справиться при помощи автомобильного огнетушителя.

Люди, которых высадили из маршрутки, ожидают на трассе машины, которая довезет их до пункта назначения.

При этом в региональном главке ГСЧС ничего не знают о происшествии.