В Днепре умер украинский военнослужащий, который получил 80% ожогов тела после обстрела боевиков на Донбассе. За жизнь мужчины боролись медики, однако спасти его не удалось.

Об этом в Facebook сообщила советник главы облсовета Днепра Татьяна Губа.

29-летний Александр Горбенко 15 июля в результате обстрела оккупантами украинских позиций получил ожоги. Его доставили в одну из больниц Днепра. За жизнь мужчины четыре дня боролись медики, однако утром 19 июля его сердце остановилось.

— Сашу убили российские наемники на украинской земле. В 2014 году он встал на защиту страны. Вечная память нашему герою, соболезнования семье и побратимам, — написала Губа.

Напомним, 15 июля в зоне ООС зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела российскими наемниками трое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.