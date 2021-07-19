Во Львовской области 42-летний мужчина забил до смерти своего 58-летнего товарища во время застолья в доме погибшего.

Жители села Новоселка распивали алкоголь, после чего между ними возник спор. Конфликт перерос в драку, во время которой один из мужчин бил своего знакомого, пока тот не потерял сознание.

Младший украинец нанес несколько ударов кулаками на все тело и ногами в голову старшему. От полученных травм мужчина скончался в своем жилище на следующий день.

Известно, что 43-летний злоумышленник ранее отбывал наказание за кражи. Правонарушителя засудили по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Суд признал виновным и назначил наказание за преступление. Мужчина будет находиться за решеткой семь лет и шесть месяцев.

Источник: Прокуратура Львовщины

Фото: Прокуратура Львовщины