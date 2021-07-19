В Украине по состоянию на утро 19 июля без электроснабжения остались 170 населенных пунктов. Больше всего — во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

— В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в семи областях (Львовская — 92, Волынская — 33, Тернопольская — 17, Черниговская — 11, Закарпатская — 10, Киевская — 4 и Черновицкая — 3), — сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этой неделе погода в Украине будет очень жаркой. Во второй половине недели будут проходить одиночные дожди и грозы. Ближе к выходным ожидается солнечная погода без осадков на всей территории страны.