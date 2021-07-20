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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку

ДТП у Запоріжжі

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие между легковым автомобилем Kia Ceed и маршрутным автобусом Volkswagen Crafter, в результате которого пострадали 13 человек, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Инцидент произошел около 17.00 19 июля на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара.

По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки, совершая левый поворот, не пропустил микроавтобус и протаранил его.

На место происшествия прибыли медики, а также следственно-оперативная группа полиции.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.286 (Управление транспортными средствами с нарушениями ПДД, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

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Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают подробности аварии и просят свидетелей события, а также людей, у которых есть видеозаписи момента происшествия, обращаться в полицию.

13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку
13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку
13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку
13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку
13 пострадавших: в Запорожье иномарка протаранила маршрутку / 2 фотографии

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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