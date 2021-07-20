Двое погибших и трое в реанимации: первые фото и видео с места ДТП на Львовщине

В результате лобового столкновения Opel Astra и Mazda 6 на трассе Киев-Чоп погибла женщина и 10-летний мальчик.

Ребенка удалось довезти до больницы, однако там он скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Кроме того, в реанимацию также были доставлены водители обоих автомобилей и 7-летняя девочка, ехавшая в японской иномарке.

Инцидент произошел около 13.00 неподалеку от неподалеку села Дубина Стрыйского района.

По версии правоохранителей, виновником аварии стал 24-летний водитель Opel, выехавший на полосу встречного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная бригада полиции, которая должна установить подробности случившегося.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ч.3 ст.286 (Нарушение ПДД при управлении транспортным средством, что повлекло гибель двух и более лиц) УК Украины.

Нарушителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом на управление автомобилем сроком на три года.