В Одессе отец чуть не уморил голодом 16-летнего сына (ФОТО)

В Одессе в больницу в тяжелом состоянии попал 16-летний подросток. Медики подтвердили, что его едва не заморил голодом родной отец.

Выяснилось, что мужчина интересовался так называемым духовным лечением, поэтому жестко ограничивал сына в еде.

В то же время отец сам обратился к медикам за помощью: ведь парень был настолько истощенным, что перестал пить воду.

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, которые констатировали обезвоживание и дефицит веса.

В полиции производство открыли по ст. 166 УК Украины — речь идет о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Правоохранители подтвердили, что семья пострадавшего мальчика никогда не состояла на учете соцслужб. Досудебное расследование по делу продолжается.