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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Одессит чуть не уморил голодом 16-летнего сына из-за “духовных практик”

Хлопчик плаче

В Одессе в больницу в тяжелом состоянии попал 16-летний подросток. Медики подтвердили, что его едва не заморил голодом родной отец.

Выяснилось, что мужчина интересовался так называемым духовным лечением, поэтому жестко ограничивал сына в еде.

В то же время отец сам обратился к медикам за помощью: ведь парень был настолько истощенным, что перестал пить воду.

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей, которые констатировали обезвоживание и дефицит веса.

В Одессе отец чуть не уморил голодом 16-летнего сына (ФОТО)

В полиции производство открыли по ст. 166 УК Украины — речь идет о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Правоохранители подтвердили, что семья пострадавшего мальчика никогда не состояла на учете соцслужб. Досудебное расследование по делу продолжается.

Источник: Нацполиция

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